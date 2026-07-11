Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось выбить боевиков ВСУ из Бачевска в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода.

Кроме того, Северная группировка войск бьет по врагу в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное на Харьковском направлении. На других участках фронта российские бойцы также улучшают тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции, оттесняя врага.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиабомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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