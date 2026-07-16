В Минобороны РФ назвали цели групповых ударов в Киеве и Одессе

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары по инфраструктуре в Киеве и Одессе, используемой в интересах ВСУ. Целями стали склады военной техники и грузовые суда. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Групповые удары совершались с применением высокоточного оружия большой дальности наземного базирования и БПЛА.

В Киеве поражено промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», осуществляющее сборку и хранение дронов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства.

Кроме того, в украинской столице нанесен удар по складу хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», осуществляющего сборку и хранение ударных беспилотников большой дальности самолетного типа АН-196 «Лютый» и разведывательных дронов «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

В Одесской области в ходе ночной атаки поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. В порту «Одесса» повреждены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Помимо этого, ВС РФ ударили по сухогрузу на переходе морем в порт «Черноморск», осуществлявшему доставку грузов для ВСУ, и быстроходному катеру сил специальных операций ВСУ в районе о. Змеиный.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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