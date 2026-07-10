ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В период с 4 по 10 июля ВС РФ удалось освободить семь населенных пунктов. Кроме того, армия продолжает наносить массированные удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка, а Западная группировка войск выбила противника из Дружелюбовки, Нового Мира, Чернещины и Шийковки в Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике, а войска «Центра» – Василевку.

Кроме того, в ДНР продолжается разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ в Красном Лимане. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении.

«С 4 по 10 июля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – добавили в МО.

Целями атак стали предприятия ПВК Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю средства ПВО перехватили 72 авиабомбы, 36 реактивных снарядов HIMARS, четыре снаряда «Vampire», 10 крылатых ракет «Фламинго», три ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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