Российские военные сорвали массированную атакую, спланированную киевским режимом для демонстрации возможностей ВСУ членам-странам НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь с 5 на 6 июля 2026 года украинские военные запустили по территории России вне зоны СВО 625 ударных БПЛА, 613 воздушных целей были успешно перехвачены. «Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации», – добавили в оборонном ведомстве.

В перехвате участвовали расчеты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации. Массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, подчеркнули в МО.

В ответ на террористическую акцию киевского режима, ВС РФ ночью 6 июля 2026 года нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными дронами по предприятиям ВПК, а также связанным с ВСУ объектам ТЭК в городе Киев и Киевской области.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных Сил Российской Федерации по территории Украины», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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