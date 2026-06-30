Российские войска освободили три поселка в зоне СВО

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки российским бойцам удалось выбить противника сразу из трех поселков в ДНР и в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении продолжается зачистка Константиновки. В юго-западной части от боевиков киевского режима освобождено 30 зданий.

Тем временем, Западная группировка войск продолжает уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели четырьмя опорными пунктами врага и заняли 54 здания.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области», – добавили в Минобороны.

За минувшие сутки авиация, артиллерия, БПЛА и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по объектам ТЭК, используемым ВСУ, местам хранения и сборки дронов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО перехватили семь авиабомб и 806 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены семь безэкипажных катеров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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