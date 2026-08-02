Российские войска нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

ВС РФ нанесли удары по морской инфраструктуре Украины, задействованной в снабжении ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.
В Одессе российская армия атаковала с помощью авиации и БПЛА резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.
В порту «Николаев» поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее поселка Затока атакован сухогруз, перевозивший военное имущество.
Москва, Зоя Осколкова
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