Российские войска нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

ВС РФ нанесли удары по морской инфраструктуре Украины, задействованной в снабжении ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

В Одессе российская армия атаковала с помощью авиации и БПЛА резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.

В порту «Николаев» поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее поселка Затока атакован сухогруз, перевозивший военное имущество.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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