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Армия России освободила Петровку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль села Петровка в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении российские военные бьют по формированиям бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Грузское, Сергеевка, Рубежное, Райское, Красноподолье, Анновка, Матяшево ДНР и Райполе Днепропетровской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 1150 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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