ВС РФ нанесли удары по ЦОД и энергообъектам на Украине

Российские силы продолжают атаки на инфраструктуру Украины, используемую для нужд ВСУ. В этот раз под удар попали центр обработки данных, энергообъекты и порт Измаил.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил», – сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», являющийся одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ.

В Киевской области атакованы электроподстанция Киевская (населенный пункт Наливайковка), обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов ВПК; гидроэлектростанция Киевская (населенный пункт Вышгород), обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части области; тепловая электростанция Трипольская, обеспечивающая электроэнергией объекты военной промышленности в южной части области.

Также под удар попал аккумуляторный парк хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшийся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области.

В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ.

«Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова