ВС РФ оттесняют ВСУ в зоне СВО: под контроль России перешли еще три поселка

Российская армия продолжает расширять зону контроля в ходе спецоперации. За последние сутки ВС РФ освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное», – говорится в сообщении.

Тем временем, ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерное, Рубленое и Резниково. Формирования противника уничтожаются в районах Нефедовки, Николаевки и Хатнего. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение Приколотного.

«В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово», – сообщили в оборонном ведомстве.

В Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продолжали наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города Доброполье. В течение суток освобождено 164 здания, уничтожено до 35 боевиков ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области», – добавили в МО.

Вместе с тем, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска продолжают наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три авиабомбы, снаряд системы HIMARS и 768 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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