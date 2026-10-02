СК РФ объявил в розыск бывших министров обороны Украины

Следственный комитет России установил причастность бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова к проведению карательных операций против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В 2021-2023 и 2026 годах они (Резников и Федоров – прим. ред.) отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций. Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Резников и Федоров стали фигурантам уголовных дел и объявлены в международный розыск.

Алексей Резников был министром обороны Украины с 4 ноября 2021 года. 5 сентября 2023 года Верховная рада отправила его в отставку. Уходу министра предшествовали скандалы, связанные с закупками для украинской армии.

Михаил Федоров занял пост министра обороны 14 января 2026 года. О своей отставке он объявил 15 июля, пробыв во главе ведомства около полугода.

Москва, Зоя Осколкова