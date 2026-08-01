ВС РФ взяли под контроль два поселка в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Грушевки, Нечволодовки, Подлимана, Смородьковки Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области», – отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы «Востока» били по формированиям врага в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили 15 авиабомб и 743 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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