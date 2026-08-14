ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки российским войскам удалось взять под контроль еще один поселок в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Вчера, 13 августа, подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.

Ранее на неделе Центральная группировка войск установила контроль над Торецким и Петровкой.

Таким образом, за неделю армия России выбила ВСУ из восьми населенных пунктов. Подразделений группировки войск «Север» взяли под контроль Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе освободили Васютинское в ДНР. Восточная группировка войск заняла Новое Поле в Запорожской области.

В МО также добавили, что в период с 8 по 14 августа средства ПВО перехватили 64 авиабомбы, 16 снарядов систем HIMARS и «Vampire», восемь крылатых ракет «Фламинго», пять ракет большой дальности «Нептун», а также 7078 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота за неделю уничтожены восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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