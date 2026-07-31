Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. Под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», – говорится в сообщении.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

«Вчера решительными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики», – добавили в МО.

Кроме того, на прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР, а Восточная группировка войск выбила противника из Коммунаровки Днепропетровской области.

Таким образом, в период с 25 по 31 июля под контроль ВС РФ перешли 12 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и ДНР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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