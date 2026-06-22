Российские войска наступают в зоне спецоперации на всех направлениях. Также продолжается зачистка от украинских боевиков Красного Лимана и Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Радьковки, Толстодубово и Бачевска Сумской области. В Харьковской области наносятся удары по формированиям врага в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Белый Колодезь и Рубежное.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и продолжила уничтожение боевиков киевского режима в Красном Лимане. «Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий», – отметили в МО.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская Пустошь в ДНР, а также освободила от ВСУ 103 здания в Константиновке.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в районах Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское в ДНР и Новогригоровка в Днепропетровской области.

Восточная группировка войск наступает в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Диброва Днепропетровской области и Широкое Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Средства ПВО за сутки перехватили 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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