Два поселка в зоне СВО перешли под контроль российских военных

Вооруженные Силы РФ продолжают наступление в зоне специальной военной операции. В Министерстве обороны сообщили о переходе под контроль российской армии еще двух населенных пунктов.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанское, Соханы, Осоевка и Угроеды.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики», – добавили в Минобороны.

Кроме того, на этом направлении бойцы российской армии нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам, вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», – отметили в ведомстве.

Средства ПВО за сутки перехватили шесть авиабомб, четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников самолетного типа. Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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