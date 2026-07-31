ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов и подбили 31 украинское судно

За прошедшею неделю российские войска нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, в результате атак на морские порты повреждения получили более 30 судов, которые перевозили грузы для украинских боевиков.

«С 25 по 31 июля Вооруженными Силами РФ нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА», – сообщили в Минобороны России.

Целями атак стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения дронов и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

«Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ», – добавили в МО.

В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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