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160 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Россия и Украина провели обмен пленными – с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что взамен российских бойцов на Украину переданы 160 военнопленных ВСУ.

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», – добавили в МО.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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