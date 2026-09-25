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ВС РФ за неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. С 19 по 25 сентября ВС РФ установили контроль над 13 населенных пунктами в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

Северная группировка войск продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

«На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены», – сообщили в оборонном ведомстве.

В общей сложности с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 квадратных километров территории и 12 населенных пунктов.

Центральная группировка войск освободила Марьевку, Гулево и Доброполье в ДНР. В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. «Все попытки противника вырваться из окружения пресечены», – добавили в МО.

Кроме того, в течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина в Запорожской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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