Группировки войск ВС РФ наступают в Красном Лимане и Константиновке в ДНР

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В Красном Лимане и Константиновке идет планомерная зачистка оставшихся боевиков ВСУ. На других направлениях бойцы ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступательные действия и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ, – сообщили в Минобороны РФ. – Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания».

Также на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, Волчий Яр и Щурово в ДНР.

В Константиновке соединения и части «Южной» группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий.

Кроме того, Южная группировка ударила по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка в ДНР.

Тем временем, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки перехватили 13 авиабомб, пять крылатых ракет «Storm Shadow» и 462 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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