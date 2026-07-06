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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и области

Фото Минобороны РФ

Российские силы ночью нанесли массированный удар по стратегическим предприятиям в Киеве и области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Целью атаки стали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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