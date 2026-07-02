Российские войска освободили еще одно село в ДНР

Российская армия продолжает продвижение в зоне спецоперации. За минувшие сутки удалось установить контроль над селом Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.

Тем временем, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжили уничтожение украинских боевиков, а подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

«Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец», – добавили в МО.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

За сутки средства противовоздушной обороны перехватили 11 авиабомб и 631 беспилотник самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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