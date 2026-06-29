Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области, а также продвинулись в Красном Лимане и Константиновке в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области, Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области.

Тем временем, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили уничтожение разрозненных формирований врага в Красном Лимане. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части Константиновки. За сутки уничтожено до 95 украинских боевиков, два броневика, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», – добавили в МО.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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