Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки бойцам ВС РФ удалось занять село Иволжанское в Сумской области, а также продвинуться в Красном Лимане и Константиновке. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное.

В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. «Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступая в западном направлении овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города», – отметили в МО.

В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий.

Тем временем, авиация, артиллерия, ракетные войска и ударные дроны ВС РФ атаковали центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, используемые ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА дальнего действия, места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки перехватили 14 авиабомб и 584 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube