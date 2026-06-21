ВС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки на Украине

Российские войска продолжают проведение спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ продвинулись на всех направлениях, продолжили зачистку Красного Лимана и Константиновки в ДНР, а также нанесли удары по объектам на Украине, используемым ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, целями атак авиации, артиллерии, ракетных войск и ударных беспилотников ВС РФ стали объекты нефтепереработки, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, военный аэродром, склады горючего и логистические центры, используемые в интересах украинских боевиков.

Тем временем, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в северо-западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. «Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания», – отметили в МО.

При отступлении из Красного Лимана боевики киевского режима пытались укрыться в здании бывшего пансионата в селе Щурово и были уничтожены авиацией, добавили в оборонном ведомстве.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части Константиновки. За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания.

Кроме того, за последние сутки средства ПВО перехватили восемь авиабомб и 483 беспилотника самолетного типа. Силами ЧФ в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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