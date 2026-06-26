ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана и Константиновки от украинских боевиков

В зоне спецоперации продолжается наступление ВС РФ. Российские войска в течение недели планомерно зачищали от украинских боевиков Красный Лиман и Константиновку. На других направлениях бойцам российской армии также удалось продвинуться в глубину обороны противника.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ, овладели 50 опорными пунктами и 327 зданиями в Красном Лимане Донецкой Народной Республики.

Южная группировка войск продолжила освобождение Константиновки. Штурмовые группы продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта. «С 20 по 26 июня освобождено от украинских боевиков 763 здания», – сообщили в Минобороны РФ.

За неделю подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.

Подразделения группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр» продолжали активные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике врага в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

Средства ПВО за этот период перехватили 89 авиабомб, пять крылатых ракет «Storm Shadow», шесть реактивных снарядов HIMARS и 4562 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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