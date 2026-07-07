Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось вытеснить врага из еще одного села в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицкое и Захаровка.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 авиационных бомб, 27 реактивных снарядов HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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