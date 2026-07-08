ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК в Киеве и продолжили зачистку Красного Лимана

Российские военные продолжают наступление в зоне спецоперации. Подразделения группировок войск зачищают Красный Лиман от боевиков ВСУ. Тем временем, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре врага в Киеве.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

«Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника», – добавили в МО.

На остальных направлениях бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Средства ПВО перехватили за сутки восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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