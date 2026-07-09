ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре ВСУ

Российская армия продолжает наносить удары по инфраструктуре на Украине, используемой в интересах ВСУ. Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продвигаются в глубину обороны противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Северная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области и Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили зачистку Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и бьют формирования врага в районах Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Грузского, Новофедоровки, Сергеевки и Шиловки в ДНР. Восточная группировка войск наступает в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области, Никольское и Новосолошино Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Орехова Запорожской области и Зеленовки Херсонской области.

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны перехватили девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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