ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и объектам ТЭК Украины

Российские войска продолжают атаковать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Тем временем, в зоне спецоперации армия России теснит врага и занимает более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Подразделения группировок войск «Восток», «Север», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» продвинулись в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в разных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

По данным оборонного ведомства, киевский режим потерял свыше 1505 боевиков и наемников, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, десять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили восемь авиабомб и 558 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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