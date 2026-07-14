ВС РФ ударили по объектам ТЭК и местам хранения дронов ВСУ

Вооруженные силы России за последние сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники (БПЛА), ракетные и артиллерийские войска.
«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», – говорится сообщении ведомства.
Кроме того, целью ударов стали пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Тем временем, подразделения группировок войск «Восток», «Север», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.
Средства ПВО за сутки перехватили семь авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 715 беспилотников самолетного типа.
Москва, Зоя Осколкова
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