Армия России нанесла удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

ВС РФ продолжают наносить удары по инфраструктуре на Украине, используемой в интересах ВСУ. Тем временем, группировки войск наступают по всей линии фронта, продвигаясь в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах», – говорится в сообщении.

Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» за последние сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

По данным оборонного ведомства, киевский режим потерял свыше 1465 боевиков и наемников, танк, 15 боевых бронированных машин, 92 автомобиля, пять артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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