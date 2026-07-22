ВС РФ нанесли удары по порту в Одессе и логистическому центру украинской почты

Минувшей ночью российские войска продолжили наносить удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту «Одесса» – объекты портовой инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что атакованные объекты использовались для разгрузки и хранения товаров военного назначения. Кроме того, ВС РФ разбомбили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения боевиков киевского режима.

«Кроме того, в городе Одессе поражен логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения грузов военного назначения», – добавили в МО.

В Ковалевке удар пришелся по батарее берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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