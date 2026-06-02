Кремль озвучил условие завершения СВО «до конца суток»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если глава киевского режима прикажет вооруженным формированиям покинуть российские регионы.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года – война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, и об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», – сказал пресс-атташе Кремля журналистам.

Вместе с тем, если украинская сторона продолжит затягивать процесс мирных переговоров, будет «отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам. «Мы всегда говорили, что для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем», – заявил Песков.

Напомним, в июне 2024 года на встрече с руководством МИД России Владимир Путин назвал условия прекращения огня в украинском конфликте и возврата к мирным переговорам. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; признание новых регионов субъектами РФ; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению. «Багаж наработок в плане мирного процесса <…> позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», – прокомментировал Песков слова главы российского государства.

29 мая на брифинге в Астане Путин пояснил, что сделал вывод о скором завершении спецоперации на Украине «не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям – ну, вы же видите, – каждый божий день».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube