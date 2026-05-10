Путин: конфликт на Украине идет к завершению

Владимир Путин сообщил, что конфликт на Украине близится к завершению. Об этом он сказал журналистам на пресс-подходе по итогам серии двусторонних встреч с иностранными лидерами, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы, сообщает газета «Ведомости».

Отвечая на один из вопросов, Путин обвинил западные элиты в том, что они воюют с Россией руками украинцев и что они же и спровоцировали конфликт. Он напомнил, что предпосылками начала конфликта было то, что не учли интересы России, когда Украина хотела подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и то, что НАТО расширялось на восток.

Президент рассказал, что недавно с коллегами вспоминал, как разворачивалась ситуация. В 2022 г. после начала спецоперации в Стамбуле было парафировано соглашение между Россией и Украиной.

«Потом один коллега – ну что скрывать, господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон мне позвонил, сказал, что «Украина не может подписывать такие документы исторические с пистолетом у виска». Это прямая речь, у нас запись разговора сохранилась.

Я говорю: «Что надо сделать?» – «Надо бы отвести войска от Киева». Ну, отвели», – рассказал Путин (цитата по «Ведомости).

После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нельзя подписывать это соглашение, поскольку оно «не справедливо», продолжил президент. Однако, кто в таком случае определяет, что справедливо, а что нет, если глава украинской переговорной группы парафировал документ, отметил президент.

«Ну все, замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», – сказал далее Путин. По его словам, западные лидеры ждали «сокрушительного поражения России», но этого не случилось: «А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть».

Путин также рассказал, что подготовка к параду 9 мая в Москве проходила с учетом провокационных заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Тот 4 мая в Ереване заявил, что «украинские дроны могут также прилететь на этом параде». Путин напомнил: Минобороны выступило с заявлением о том, что если угроза Зеленского будет реализована, то Россия ударит по Киеву. После этого МИД направил ноту зарубежным странам с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом ранее уже было известно.

Но президент сообщил, что после этого началась работа с представителями КНР, Индии, США и другими странами. «Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнёрам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имею в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков», – сказал Путин (цитата по газете «Ведомости»).

По его словам, представителям США показали возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности диппредставительства их страны в Киеве. В итоге Дональд Трамп предложил два дополнительные дня перемирия и обмен военнопленными между Россией и Украиной в эти дни. Россия объявила режим прекращения огня на 8-9 мая, а также поддержала его продолжение 10-11 мая. Зеленский заявил о «режиме тишины» с 9 по 11 мая.

Россия еще 5 мая передала Украине предложение об обмене, в частности, список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России, сказал Путин.

«Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», – заявил он, добавив, что от Украины никаких предложение по обмену до сих пор не поступило.

Зеленский через премьер-министра Словакии Фицо передал предложение провести личную встречу, сказал Путин. Президент России повторил то, что говорил ранее – эта встреча может пройти или в Москве, или в третьей стране, но только в случае окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную перспективу.

Также Путин особо подчеркнул, что урегулирование конфликта – это прежде всего дело России и Украины, хотя он и благодарен нынешней администрации США за посредничество, пишут «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

