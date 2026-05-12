Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что украинский конфликт близится к завершению. Заявление российского лидера прозвучало 9 мая в ходе общения с журналистами по итогам серии двусторонних встреч с иностранными лидерами, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы.

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ неоднократно говорил, что Москва остается открытой для контактов, что уже проделана определенная работа в трехстороннем формате и Россия будет приветствовать посредническую роль США.

«И, конечно, багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», – сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только глава киевского режима Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Какие именно – ему хорошо известно, подчеркнул пресс-атташе Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в любой точке мира для финализации процесса урегулирования, а для этого «нужно проделать большую домашнюю работу».

Москва, Наталья Петрова

