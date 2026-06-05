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Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

В США новый пакет санкций против России прошел первый этап согласования. Ограничения коснутся финансовых и нефтяных компаний, а также товаров и услуг.

Законопроект поддержали 226 членов палаты представителей, 195 высказались против. Для вступления документа в силу после нижней палаты Конгресса он должен получить одобрение Сената.

Как следует из проекта, речь идет о санкциях в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественных и визовых ограничениях в отношении российских чиновников, а также о повышении пошлин до 500% от стоимости на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США.

При этом законопроект дает полномочия американскому президенту оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры. Документ также направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более 1 млрд долларов на обеспечение безопасности и восстановление. Он также предусматривает выделение в виде кредита еще 8 млрд долларов на оборону.

Накануне госсекретарь Марко Рубио сообщал, что американская администрация готовит новые ограничения в отношении России. По его словам, в настоящее время идет работа над согласованием формулировок законопроекта, предложенного сенатором-республиканцем США Линдси Грэмом*. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп дал на это свое согласие.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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