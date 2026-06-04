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США готовят новый законопроект о санкциях против России

Фото: pixabay

Американская администрация готовит новые ограничения в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

По его словам, в настоящее время идет работа над согласованием формулировок законопроекта, предложенного сенатором-республиканцем США Линдси Грэмом*. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп дал на это свое согласие.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается вернуть санкции против российской нефти, как только позволит ситуация. Госсекретарь подчеркивал, что это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам.

Минфин США около месяца назад также сообщал, что ищет новые методы давления на Россию. В свою очередь Москва всегда считала санкции незаконными и нарушающими нормы международного права.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Зоя Осколкова

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