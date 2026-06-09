ЕС хочет запретить въезд в европейские страны участникам СВО

Евросоюз рассматривает новые меры для принятия в 21-м пакете антироссийских санкций. Среди них – запрет на въезд в европейские страны российским военнослужащим, принимавшим участие в спецоперации на Украине.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций ЕС может затронуть обширный список сфер деятельности – энергетику, финсектор, криптоторговлю, а также впервые рыбный промысел.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский союз всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто участвовал во вторжении на Украину», – заявила фон дер Ляйен.

Помимо этого, в очередной пакет санкций попадет запрет на транзакции с 31 российским банком, а «черный список» пополнится 30 танкерами, вдобавок к 632, против которых уже введены ограничительные меры.

ЕК предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. «Импорт новых товаров, в том числе автозапчастей, руд нескольких драгоценных металлов и химикатов, тоже будет ограничен», – добавила Каллас.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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