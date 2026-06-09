В Американской торговой палате в России появился отдел по возвращению западных компаний

В Американской торговой палате (AmCham) в России появилась структура, связанная с потенциальным возвращением иностранного бизнеса на российский рынок.

По словам представителя AmCham, с приходом новой администрации американские компании начали проявлять осторожный интерес. «Иногда у них возникают более глубокие вопросы, и в какой-то момент стало ясно, что нам нужно понять, у кого из наших членов, консалтинговых и юридических компаний, какая есть экспертиза в части именно тех действий, которые необходимы для возвращения компаний в Россию», – цитирует представителя палаты РБК.

Новую структуру назвали advisory desk – консультативный отдел. Где бизнес может узнать, куда ему обращаться с тем или иным вопросом, связанным с возвращением на российский рынок.

Ранее глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что информация об уходе всех американских компаний из России не соответствует действительности. Большинство остались и работают успешно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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