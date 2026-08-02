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Рубио: США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из архива сайта CNN

Американская администрация в скором времени собирается изучить возможность возобновления переговорного процесса по украинскому конфликту. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне», – сказал Рубио в интервью Fox News.

По его словам, обе стороны ставят довольно жесткие условия, а до тех пор, пока позиции Москвы и Киева не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пересмотрели свой подход к пониманиям по Украине, достигнутым на саммите в Анкоридже, несмотря на готовность Москвы следовать договоренностям. Министр описал подход РФ к итогам Анкориджа фразой «пацан сказал – пацан сделал».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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