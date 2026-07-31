«Мы заинтересованы в мире»: Трамп анонсировал скорую поездку Уиткоффа и Кушнера на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые посетят Украину в ближайшие дни. Точную дату поездки глава Белого дома не обозначил.

По словам Трампа, завершение российско-украинского конфликта на Украине остается его главным приоритетом. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Я не ищу ракет, мы заинтересованы в мире», – сказал глава администрации США.

Ранее американский президент заявлял, что во время его последней встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на завершении вооруженного конфликта.

Накануне FT сообщала, что американские переговорщики могут отправиться на Украину в ближайшие две недели.

Президент США меж тем признался, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет к противоздушным комплексам Patriot, на чем настаивает Зеленский. «Это совершенно исключительное оружие. <…> Мы должны быть немного осторожны в том, кому выдаем лицензии. На самом деле мы не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

Ранее американский президент заявлял, что во время последней встречи с Зеленским в Вашингтоне настаивал на завершении вооруженного конфликта.

Трамп встретился с украинским лидером в Белом доме 28 июля. Позже в интервью изданию Axios Зеленский сообщил, что на переговорах просил Трампа передать Украине 300 ракет-перехватчиков для Patriot к зиме для защиты энергообъектов от возможных ударов. Кроме того, он заявил, что Трамп согласился продвигать вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для Patriot.

Тем временем сегодня стало известно, что Турция уведомила Россию и Украину о готовности организовать новый раунд мирных переговоров в кратчайшие сроки. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял об открытости Москвы к достижению своих целей посредством дипломатии, но киевский режим не склонен к мирному процессу.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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