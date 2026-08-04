Бессент: США настроены на мирную сделку с Ираном

Вашингтон в ближайшие два дня готов заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит нормализовать судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы ведем переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте», – сказал он в эфире телеканала СNBC (цитата по ТАСС).

Бессент пояснил, что сделка будет предусматривать свободу судоходства.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube