11 стран потребовали ужесточить въезд для россиян в Шенгенскую зону

11 европейских стран обратились к руководству Евросоюза с требованием ввести дополнительные ограничения на въезд российских туристов в Шенгенскую зону. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, соответствующее письмо было направлено главе дипломатии ЕС Кае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Среди подписантов – страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польши, Швеции, а также не входящие в ЕС Исландии и Норвегии.

Подписавшие письмо министры намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения для дальнейшего рассмотрения. Если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в «ускоренном порядке».

Как ранее сообщал «Новый День», страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тыс. виз для многократного въезда, это на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом доля отказов гражданам РФ в шенгенских визах снизилась до 6,3% (показатель 2024 года – 7,4%).

Варшава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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