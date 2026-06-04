российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

11 стран потребовали ужесточить въезд для россиян в Шенгенскую зону

11 европейских стран обратились к руководству Евросоюза с требованием ввести дополнительные ограничения на въезд российских туристов в Шенгенскую зону. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, соответствующее письмо было направлено главе дипломатии ЕС Кае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Среди подписантов – страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польши, Швеции, а также не входящие в ЕС Исландии и Норвегии.

Подписавшие письмо министры намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения для дальнейшего рассмотрения. Если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в «ускоренном порядке».

Как ранее сообщал «Новый День», страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тыс. виз для многократного въезда, это на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом доля отказов гражданам РФ в шенгенских визах снизилась до 6,3% (показатель 2024 года – 7,4%).

Варшава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

США готовят новый законопроект о санкциях против России / Большинство компаний США продолжают работать в России / Полного запрета не будет: ЕС сохранит текущий потолок цен на нефть из РФ в новом пакете санкций / Приставы в принудительном порядке взыскивают более 25 млрд рублей с Euroclear Bank / Иск Банка России против ЕС осложнит передачу замороженных активов Киеву / Лондон расширил санкции против России на 18 позиций / В Европарламенте признали слом в глобальном санкционном давлении на Россию / Финляндия намерена ограничить экспорт медикаментов в Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Россия, Туризм, Европа, Санкции против России,