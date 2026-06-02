Страны Шенгенской зоны стали реже выдавать мультивизы россиянам

В 2025 году сократилось число выданных гражданам России шенгенских мультивиз. В тот же период доля отказов также сократилась. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии, которые приводит РБК.

Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тыс. виз для многократного въезда, то есть на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом доля отказов гражданам РФ в шенгенских визах снизилась до 6,3% (показатель 2024 года – 7,4%).

Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран – лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз: число заявок от россиян составило 679 тыс. Около 630 тыс. россиян получили визы, что почти на 17% больше, чем годом ранее: в 2024-м была одобрена 541 тыс. заявок.

По данным Еврокомиссии, наибольшее количество виз всех типов (включая однократные) в 2025-м россиянам выдали главные туристические страны ЕС. Возглавляет этот рейтинг Италия (163,9 тыс.), затем следуют Франция (156,8 тыс.), Испания (124,11 тыс.) и Греция (59,5 тыс.).

Напомним, осенью 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Размер визового сбора вырос с 35 до 80 евро, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней). В 2024 году сбор за шенгенскую визу вырос до 90 евро.

Брюссель, Зоя Осколкова

