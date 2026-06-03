Бельгийский суд арестовал имущество Google по иску российской «дочки»

Суд в Бельгии арестовал активы Google Belgium на 115 млн евро по иску ООО «Гугл». Эти средства могут пойти на расчеты с кредиторами российской «дочки».

ООО «Гугл» добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с решением бельгийского суда. Речь идет о взыскании дивидендов, которые были выведены из ООО «Гугл» незадолго до начала процедуры банкротства компании. Суд в Москве пришел к выводу, что выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

Арест имущества Google Belgium был наложен в качестве обеспечительной меры, сообщил собеседник издания. По словам представителей российской стороны, это должно предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения судебного процесса.

Как считают адвокаты, дело выходит за рамки обычного корпоративного спора. Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия.

Более того, спор вокруг дивидендов является лишь частью претензий к Google. В рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 160 млрд рублей. Из-за отсутствия значимых активов Google на территории России российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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