Румыния объявила генерального консула России персоной нон-грата. Российское консульство будет закрыто. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

«Прошлой ночью у нас был серьезный инцидент, в котором были ранены двое граждан, и вся ответственность лежит на России. Генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата, и консульство в Констанце будет закрыто», – сказал глава государства.

Как сообщалось ранее, прилет беспилотника зафиксирован в Галаце, этот населенный пункт расположен на границе с Одесской областью Украины. БПЛА пересек границу и врезался в крышу многоэтажки. При этом прогремел взрыв и начался пожар в квартире на десятом этаже. Из здания эвакуировали 70 жильцов. Два человека получили легкие травмы.

Министр иностранных дел республики Оана Цойу заявила, что дрон был российским, и назвала происшествие «серьезной и безответственной эскалацией». Кроме того, Румыния сообщила об инциденте другим странам НАТО и генеральному секретарю альянса Марку Рютте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также поспешил бездоказательно обвинить Россию в причастности к инциденту. По его словам, Москва якобы демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «верещаниями» реакцию лидеров ЕС на прилет дрона в Румынии. «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила дипломат.

Бухарест, Зоя Осколкова

