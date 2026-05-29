Румыния обвинила Россию в запуске беспилотника

Власти Румынии заявили, что дрон, попавший в многоэтажку, был российским. Бухарест сообщил об инциденте НАТО.

Как сообщалось ранее, прилет беспилотника зафиксирован в Галаце, этот населенный пункт расположен на границе с Одесской областью Украины. БПЛА пересек границу и врезался в крышу многоэтажки. При этом прогремел взрыв и начался пожар в квартире на десятом этаже. Из здания эвакуировали 70 жильцов. Два человека получили легкие травмы.

Министр иностранных дел республики Оана Цойу заявила, что дрон был российским, и назвала происшествие «серьезной и безответственной эскалацией».

«Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня», – сообщила Цойу.

Кроме того, Румыния сообщила об инциденте другим странам НАТО и генеральному секретарю альянса Марку Рютте. Бухарест просит ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с БПЛА.

Бухарест, Зоя Осколкова

