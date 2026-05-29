В Румынии дрон врезался в многоэтажку, есть пострадавшие

В Румынии беспилотник попал в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает Служба экстренного реагирования.

Прилет беспилотника зафиксирован в Галаце, этот населенный пункт расположен на границе с Одесской областью Украины. БПЛА пересек границу и врезался в крышу многоэтажки. При этом прогремел взрыв и начался пожар в квартире на десятом этаже.

Из здания эвакуировали 70 жильцов. Двое пострадавших – женщина и 14-летний подросток – госпитализированы с легкими травмами.

В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что дрон отслеживали радары. Для перехвата с авиабазы Фетешти были подняты два истребителя F-16 в сопровождении военного вертолета.

Бухарест, Зоя Осколкова

