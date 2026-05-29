ЕС готовит «чиповый акт» для борьбы с китайским импортом полупроводников

Евросоюз разрабатывает законопроект, направленный на борьбу с китайским импортом полупроводников. Документ позволит Брюсселю принудительно пересматривать контракты производителей. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Так называемый «чиповый акт» даст Еврокомиссии право в кризисной ситуации налагать штрафы до 300 тысяч евро на компании, отказывающиеся раскрыть данные о своих производственных мощностях.

Кроме того, ЕК сможет заставить производителей полупроводников отдавать приоритет заказам на критически важные для кризиса продукты, отменяя существующие контракты.

В статье также сообщается, что Брюссель намерен внедрить механизм централизованных закупок для усиления переговорной позиции и предотвращения конкуренции между странами ЕС за ограниченные ресурсы по аналогии с приобретением вакцин во время пандемии коронавируса.

Разработка законопроекта ускорилась на фоне растущих опасений, что полупроводники могут стать инструментом экономического принуждения в условиях напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также из-за критической зависимости Европы от поставок из Тайваня, на долю которого приходится более 90% производства чипов самого передового уровня. Окончательная версия документа, как ожидается, будет готова уже на следующей неделе.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

