Москва не отзовет посла из Румынии

Москва не планирует отзывать российского посла в Румынии для консультаций. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, комментируя обвинения в атаке беспилотников.

«Я готов повторить, что мы отвергаем выдвинутые румынской стороной претензии. Не видим оснований как-то копировать чужие театральные вот такие жесты. Отзывать нашего посла из Бухареста для консультации мы не планируем», – сказал Фадеев.

При этом представитель МИД заверил, что на этот недружественный шаг обязательно будет дан ответ в той форме и в те сроки, которые в МИД России сочтут «соответствующими и оптимальными».

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